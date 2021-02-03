Sputnik V’nin etkinliği yüzde 91.6

Bir diğer önemli bulgu ise Sputnik V aşısının immünojenisitesi. Araştırmaya göre Sputnik V’nin gerçek dozlarının vurulduğu 14 bin 964 gönüllü, Kovid-19’u geçirenlere kıyasla yeni koronavirüse karşı 1.3-1.5 kat daha fazla antikor geliştirdi.



Çalışma sırasında, standart büyük ölçekli klinik testlerin kuralları gereği geri kalan 4 bin 902 katılımcıya plasebo verildi. Test, yaşları 60 ile 87 arasında değişen bir grup gönüllüyü içerdi ve bu belirli yaş aralığı için etkileyici sonuçlar ortaya koydu. Şaşırtıcı bir şekilde, Sputnik V’nin yaşlılar arasındaki etkinliği 18-60 yaş grubuyla mukayese edilebilecek düzeyde (yüzde 91.8) çıktı. Bağımsız Veri İzleme komitesi de yan etkilerin yüzde 94’ünün hafif olduğunu doğruladı.