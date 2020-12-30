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30.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

‘Stadyum ve okullar aşı merkezi olsun’

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF), Kovid-19 aşısı ile ilgili 1599 aile hekimine görüş sorarak bir araştırma yaptı.

‘Stadyum ve okullar aşı merkezi olsun’

Anket sonuçlarına göre, aile hekimlerinin yüzde 79.4’ü Kovid-19 inaktif aşısının Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki iş yoğunluğu yüzünden aşı merkezlerinde yapılmasının uygun olacağını düşünüyor. Kovid-19 aşıları hakkında yeterli bilgiye sahip hastaların oranının yüzde 25.4, yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtenlerin oranının ise yüzde 49.8 olduğu sonucu çıktı. Kovid-19 aşısını kendisine ve sevdiklerine yaptırmayı düşünenlerin oranı 49.8 iken yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 11.9 olarak ankete yansıdı.

Aşırı yük

AHEF Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Güntürkün aşılama kampanyası ile ilgili şu önerilerde bulundu:

“Aşı merkezleri olarak okullar ve stadyumlar düşünebilir ama ayrıca spesifik aşı merkezleri de gündeme gelebilir. Ancak aile hekimlerimizin çoğu aile sağlığı merkezlerinde yeteri kadar imkân olmadığını düşünüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ASM’lerin kullandığı sisteme tanımlanan aşı adetleri aile hekimlerinden büyük tepki toplamıştı. Bu tanımlamada, 13 gün içerisinde 400 aşı yapması gereken ASM’lerin olduğu görülmüş, eksik kadro ve mevcut iş yükü ile bunun mümkün olmadığı hali hazırda aile hekimlerince dile getirilmişti. Esnek çalışma koşullarından faydalanamayan aile hekimlerine, bu iş yükü üzerine bir de aşı görevinin verilmesi beraberinde yük, yorgunluk ve tükenmişlik sendromu getirecektir.”

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