Startup Nedir? Nasıl Startup Yapılır?

Günümüzde startup şirketleri her geçen gün daha yaygın noktaya ulaşmaya devam ediyor. Pek çok kişi ise startup anlamını ve nasıl yapılacağını merak etmektedir. Kısa sürede yüksek çıkış ile potansiyel elde eden şirketler startup olarak bilinir.

Özellikle eğer bir şirket üzerinden kısa sürede yükselerek büyük şirketlere satma gibi bir mantık var ise, o zaman o şirketin startup anlamı kazandığını söylemek mümkün.

Startup Nedir?

Amerika'daki silikon vadisinden çıkmış olan Startup, daha sonra tüm dünyaya yayılmış olan bir tür iş akımıdır. Bir problem ya da soruna yönelik çözümler üretmek suretiyle daha sonra bu çözümleri uygulayarak hızla gelişen şirketlerdir. Yani belli bir durum üzerinden kısa süre içerisinde en popüler ve ilgi gösterilen şirketler arasına girme durumudur.

Bu şirketler çok geniş kitlelere hitap eder ve kısa süre içerisinde insanlara hizmetleri ulaştırma imkanı oluştururlar. Daha çok yazılım ve teknoloji üzerine olan şirketlerdir. Belli bir yatırımın adından büyüyen şirketin, daha sonra büyük şirketlere satma gibi bir düşünce var ise bunlar startup şirket olarak bilinir. Son dönemlerde teknoloji ve yazılım ile beraber ayrıca pazarlama ve finans üzerine de startup şirketler ortaya çıkmaya başladı.

Nasıl Startup Yapılır?

Her insanın kendi düşünceleri arasında hayata geçirmek istediği bir fikri vardır. Ancak bu fikri gerçeğe dönüştürmek için çok çaba sarf edilmelidir ve bu durum oldukça sancılıdır. Özellikle üzerinde doğru şekilde çalışılmamış ve pek özen gösterilmeyen fikirler zamanla yok olmaya mahkumdur.

Bu konuda startup bir şirket olabilmek için ele alınması gereken belli başlı bazı unsurlar bulunmaktadır. Böylece kısa sürede yüksek bir kitleye ulaşarak, bir anda fikrinizle gelişen şirketinizin daha büyük şirketlerin radarına girmesine imkan verebilirsiniz.

- Hayatın içerisinde ve çevrede eksik olan her şeye dikkat edilmelidir.

- Unutulmaması için mutlaka düzenli not alınması gerekir.

- Prototip yaparak insanlara sunulmalıdır.

- Etkin bir grup kurulmalıdır.

- Yatırımcı bulmak suretiyle ilk sürüm piyasaya çıkartılmalıdır.

- Satışa başlanmalı ve kullanıcı her daim yakalanmalıdır.

- Sürekli satış yapmak suretiyle gelişme gösterilmelidir.

Bu gibi unsurlar ele alarak startup iş akımını hayata geçirebilir; fikrinizi daha yüksek noktalara çıkarabilirsiniz.