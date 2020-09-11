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11.09.2020 - 05:52 | | DHA

Su kuyusu kazarken göçük altında kalarak öldüler

Aydın'ın Köşk ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazılırken meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan İsmail Kahraman ve Mustafa Şahin yaşamını yitirdi.

Su kuyusu kazarken göçük altında kalarak öldüler

Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki araziden su çıkarmak için iş makinasıyle kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Kazı sırasında açılan çukurda çalışan Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman, tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine, göçük altında kalanları kurtarmak için bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yapılan arama-
kurtarma çalışmasında göçük altında kalan 2 işçiye ulaşıldı.

Su kuyusu kazarken göçük altında kalarak öldüler



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahelede Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme işlemlerini yaparak soruşturma başlattı.

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