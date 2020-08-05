05.08.2020 - 15:09 | | DHA
Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kırşehir’de 13 yaşındaki Ali Gözütok, babası ile gittiği tarlada su kuyusuna düşerek boğuldu.
Olay, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. Murat Gözütok, sabah saatlerinde oğlu Ali ile birlikte kendilerine ait ayçiçeği ekili tarlaya gitti. Gözütok, tarlayı suladığı sırada oğlunun kaybolduğunu fark etti. Oğlunu bulmak için çevreyi kontrol eden baba, Ali'nin su kuyusunda hareketsiz yattığını gördü.
İtfaiyeye haber verilmesi üzerine gelen ekipler, Ali'nin cansız bedenini su kuyusundan çıkardı. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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