Su kuyusuna, ÅŸiÅŸede not bÄ±rakma geleneÄŸini bir asÄ±rdÄ±r yaÅŸatÄ±yorlar

Burdur YeÅŸilova ilÃ§esindeki GenÃ§ali kÃ¶yÃ¼ sakinleri, Ã§eÅŸmelerden akan suyun kaynaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kuyuyu temizlemek ve borularÄ±nÄ± yenilemek istedi. Kuyunun kapaÄŸÄ±nÄ± aÃ§an kÃ¶y sakinleri, Ã¶zel bir bÃ¶lmede kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸiÅŸe buldu.

ÅžiÅŸenin iÃ§inden Ã§Ä±kan kaÄŸÄ±tta kuyunun daha Ã¶nce 1904 ile 1959'da da temizlendiÄŸi ve bunu yapanlarÄ±n isimlerinin yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Kuyuyu temizleyenler, aynÄ± ÅŸekilde iÃ§inde isimlerinin ve o gÃ¼nÃ¼n tarihinin yazdÄ±ÄŸÄ± kaÄŸÄ±dÄ±, Ã¶nceki notlarÄ±, 5 lira ve AtatÃ¼rk rozetinin bulunduÄŸu ÅŸiÅŸeyi yerine bÄ±raktÄ±.

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YENÄ° NESÄ°L DE GELENEÄžÄ° SÃœRDÃœRÃœYOR Â

Su kuyusunun 1959'da temizliÄŸini yapan 86 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet KoÃ§er, AA muhabirine, 61 yÄ±l Ã¶nce kuyuyu aÃ§tÄ±klarÄ±nda bir ÅŸiÅŸenin iÃ§inde ArapÃ§a yazÄ±lmÄ±ÅŸ not bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kuyuyu temizleyenlerin isimlerinin ve o gÃ¼nÃ¼n tarihinin yer aldÄ±ÄŸÄ± kaÄŸÄ±dÄ±n bulunmasÄ±yla bugÃ¼nlere uzanan bir geleneÄŸin de baÅŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸunu anlatan KoÃ§er, o dÃ¶nem kaÄŸÄ±tta ismi yazan 14 kiÅŸiden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n hayatta olduÄŸunu bildirdi.

Bu geleneÄŸin bir Ã§eÅŸit atalarla konuÅŸmak olduÄŸuna deÄŸinen KoÃ§er, "Åžimdiki arkadaÅŸlar da kuyunun bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra aynÄ± bizim gibi ÅŸiÅŸeye not yazarak yerine bÄ±raktÄ±. Bu bir gelenek olarak sÃ¼rÃ¼p, gidecek. Bir sonraki nesilde orayÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda en son temizliÄŸin ne zaman ve kimler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenecek, duygulanacak." dedi.

NOTLARI GÃ–RENLER DUYGULANIYOR

GenÃ§ali kÃ¶yÃ¼ muhtarÄ± Bayram KaragÃ¶z de kuyudaki ÅŸiÅŸeden Ã§Ä±kan tarihi notu gÃ¶rdÃ¼klerinde ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Dedelerinin ve babalarÄ±nÄ±n isimlerinin kaÄŸÄ±tta yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce etkilendiklerini anlatan KaragÃ¶z, "Biz de bizden Ã¶ncekiler gibi gelecek nesillere hem bu ÅŸiÅŸeyi hem de bu kuyunun suyunu emanet ettik, onlara hatÄ±ra bÄ±raktÄ±k." diye konuÅŸtu.

Su kuyusunun temizliÄŸine katÄ±lan Ozan Ã–zdemir de kuyuyu temizledikten sonra ÅŸiÅŸeyi gÃ¶rÃ¼nce heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AyÅŸenur KaragÃ¶z (12) de bÃ¶yle bir geleneÄŸe ÅŸahit olduÄŸu iÃ§in mutlu olduÄŸun vurgulayarak, "ÅžiÅŸenin bunca yÄ±l burada kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Babam ve kÃ¶ydeki amcalar burayÄ± temizlediler ve bize miras bÄ±raktÄ±lar." ifadesini kullandÄ±.

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