MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı
ABONE OL
01.09.2020 - 13:41 | | DHA

Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı

Niğde'de, 3 gün önce düştüğü 25 metrelik su kuyusunda mahsur kalan av köpeği, AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibine teslim etti.

Su kuyusunda mahsur kalan köpek, 3'üncü günde kurtarıldı

Merkez Ağçaşar köyünde yaşayan Abdullah Eravcı'nın 3 gün önce av köpeği kaydoldu. Eravcı, yaptığı arama sonucu köpeğini 25 metrelik su kuyusunda buldu. Köpeği kendisi kurtaramayan Eravcı, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Gerekeni yapacağızSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu! 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu! 2020 DGS sonuç sorgulama ekranı...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Cezaevinden ev hapsine çıkan vatandaşa evinde silahlı saldırı!

Cezaevinden ev hapsine çıkan vatandaşa evinde silahlı saldırı!

Sıradaki Haber