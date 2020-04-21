Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Söylediğimiz gibi atasözleri hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu yer nedeni ile de bu sözlerin anlamlarını daha iyi ve daha detaylı bir şekilde incelemek, bu sözler üzerine biraz da olsa düşünmek gerekmektedir.

Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Durmaksızın akan bir suya bile uyuyor gözüyle bakılabilir. Fakat ne kadar sessiz veya hareketsiz olsa da bir düşmana uyuyor denemez.

Su Uyur Düşman Uyumaz Kısaca Atasözü Açıklaması

'Su uyur düşman uyumaz' atasözünün halk arasındaki anlamına gelecek olursak; Düşmanınız olan veya sizin kötülüğünüzü isteyen kişilerin daima size zarar vermek için yer, zaman kolladığı, bu gayede hiçbir zaman hiçbir fırsatı kaçırmayacağı, yani su bile uyur fakat düşman olan kişi amacına ulaşmadan asla geri çekilmeyi düşünmez anlamına gelmektedir.