Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözlerinin hayatımıza yaptığı etkiyi inkar etmek olmaz. Çoğumuz bu bilgece ve tecrübeye dayanan sözlerden bazı dersler almışızdır. 'Su uyur düşman uyumaz' da ders alınacak atasözlerinden birisidir. Bu atasözünün konusu kısaca ele alınacak olursa düşman olan kişinin her zaman tetikte olduğu anlamını çıkarabiliriz. Bu konuyu atasözünün anlamı ve TDK anlamı olarak derledik.
Söylediğimiz gibi atasözleri hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu yer nedeni ile de bu sözlerin anlamlarını daha iyi ve daha detaylı bir şekilde incelemek, bu sözler üzerine biraz da olsa düşünmek gerekmektedir.
Su Uyur Düşman Uyumaz Atasözünün Anlamı Nedir?
Durmaksızın akan bir suya bile uyuyor gözüyle bakılabilir. Fakat ne kadar sessiz veya hareketsiz olsa da bir düşmana uyuyor denemez.
Su Uyur Düşman Uyumaz Kısaca Atasözü Açıklaması
'Su uyur düşman uyumaz' atasözünün halk arasındaki anlamına gelecek olursak; Düşmanınız olan veya sizin kötülüğünüzü isteyen kişilerin daima size zarar vermek için yer, zaman kolladığı, bu gayede hiçbir zaman hiçbir fırsatı kaçırmayacağı, yani su bile uyur fakat düşman olan kişi amacına ulaşmadan asla geri çekilmeyi düşünmez anlamına gelmektedir.