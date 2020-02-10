‘Suç kastı yok serbest kalmalı’

Konya’da Ayşe D. (35), 5 Şubat günü parkta sevgilisi Özgür Duran’ın (32) şiddetine maruz kaldı. O sırada kütüphaneden çıkan üniversite adayı Kadir Şeker (20) ise sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak için araya girdi. Ancak Özgür Duran bu sırada gence saldırdı ve yere yatırdığı Kadir Şeker’i yumruklamaya başladı. Şeker de kendisini korumak için yanında taşığıdı meyve bıçağını cebinden çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak, Duran’ın kalbine saplandı. Duran ölürken, Şeker ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Ölen Duran’ın yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticaretinden 19 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şiddet gören bir kadını korumak isterken katil olan Kadir Şeker’in tutuklanması kadın hakları savunucularının tepkisine neden oldu. Kadınlar kararı Milliyet’e değerlendirdi.

‘Korumak istedi’

Avukat Rukiye Leyla Süren: “Zarar gören kişiyi insansı bir refleksle koruma altına alma içgüdüsü oluşması normal. Kadir de tamamen bu içgüdüyle hareket etmiş. Amacı da o adama zarar vermek değil. O adamın, kadına zarar vermesini engellemek için orada. Hukuken değerlendirildiğinde de zarar verme amacıyla değil korumak ve engellemek amacıyla gidiyor. Kadını mağdur eden birini korumaya çalışırken boğuşma esnasında bu olay yaşanıyor. Bu nedenle Kadir’in burada bir suç kastı yok. Burada tamamen suçu önleme kastı var. Ceza hukukunda, suç işleme kastınız yoksa ondan sorumlu tutulamazsınız. Bu olayda da suç işleme kastı bulunmadığı için Kadir’in serbest kalması gerekiyor. Kadir’in serbest kalması için de hukukçular ve kadınlar olarak hep yanında olacağız.”

‘Kadir hepimizin kahramanı’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav: “Kadir arkadaşımız yapılması gerekeni yaptı. Yaptığı aslında meşru müdafaa eylemidir ve yargılanması da bu şekilde yapılmalıdır. Kadir hepimizin kahramanıdır. Kadir o sırada orada olmasaydı kadın ölecekti. Asıl soru şu olmalı; hırsızın suçu yok mu? Burada Kadir’in değil asıl failin suçunu konuşmalıyız. Buradaki asıl suçlu, kadınları öldüren erkeklerdir. Kadir’in davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Cezasının azaltılması ve en alt sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız.”

‘TCK ‘tutuklayamazsın’ diyor’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Kadir’in hangi amaçla orada olduğu açıktır. Böyle durumda ceza alması mümkün değildir. Şu anda tutuklanması yanlıştır. Eğer Kadir ya da Kadir gibi kadını koruyan, engelleyen birine ceza veriyorsan bu şiddetin önlenmesine onay veriyorsunuz demektir. En son Emine Bulut olayında ‘Neden müdahale edilmedi’ diye günlerce konuşmuştuk. Bugün de şiddete kurban gidecek bir kadını kurtaran adamı tutukluyorsun. Türk Ceza Kanunu’na göre tutuklayamazsın. Türk Ceza Kanunu’nun 25. Maddesi, ‘Gerek kendisine ve gerek başkasına yönelmiş, haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez’ diyor. Kadir bu madde uyarınca hemen serbest bırakılmalıdır.”

KADEM: Vicdanının sesini dinledi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Kadir vicdanının sesini dinleyerek bir kadının şiddet görmesini engellemek istedi. Ancak ne yazık ki talihsiz bir olay yaşandı. Bu zorlu süreçte inanıyoruz ki, hak daima doğrunun yanında olacaktır.”

‘Kadir için adalet’

Şiddet gören bir kadını korumak isterken katil olan ve tutuklanan gencin serbest kalması için de Twitter’da ‘#kadiricinadalet’ etiketiyle kampanya başlatıldı. Binlerce kişi Kadir Şeker’in suçsuz olduğunu ve yaptığının meşru müdafaa olduğunu savundu.