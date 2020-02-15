Suç makinesi kadın gizli bölmede yakaladı

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aylarca yürüttüğü takip sonucu yakalanan 19 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın tutuklandı.

4 Şubat tarihinde Sakarya Hendek Açık Cezaevinden firar eden E.U. (28), güvenlik güçlerinden kaçmak ve tanınmamak için saçını boyatıp, perukla sürekli kılıktan kılığa girerek saklandı. Aylarca titiz çalışma yürüten İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki evinde kendi yaptırdığı gizli bölmede saklanan E.U.’yu yakaladı. Güvenlik güçleri, kılıktan kılığa giren E.U.'yu parmak izinden tespit etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının

17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 11 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. Adliye çıkışında “Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin” diyen E.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Zanlının 19 suçu arasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" dosyaları bulunuyor. Cezaevi firarisi E.U.'nun bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.