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05.03.2020 - 11:19 | | DHA

Suç makinesi yakalandı! Gerçek mesleği şoke etti

Antalya'da, 45 dosyadan kesinleşmiş 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen eski avukat D.Y., polis operasyonuyla yakalandı. Eşi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği tespit edilen D.Y. hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı verildiği, ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı.

Suç makinesi yakalandı! Gerçek mesleği şoke etti

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hükümlü tutuklunun kaçması', 'zimmet', 'dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma', 'borçlunun ödeme şartını ihlal' başta olmak üzere toplam 45 dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y.'nin, Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Y.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen D.Y.'nin eski avukat olduğu ve barodan ihraç edildiği ayrıca eşi E.Y. ile çocuklarını sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği, bu nedenle Antalya 1. Aile Mahkemesi'nce hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildiği, ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı.

Polisteki ifadesinin ardından D.Y., adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşetiİstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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