MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Suç makinesine film gibi operasyon
ABONE OL
19.02.2020 - 21:51 |

Suç makinesine film gibi operasyon

Sivas'ta 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

Suç makinesine film gibi operasyon

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan 31 suç kaydı olan M.D'nin (31) Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'taki evinde saklandığını tespit etti.

Adrese giden ekipler, M.D'ye teslim olması için çağrıda bulundu.

Teslim olmayı reddeden M.D'nin başına silah dayaması üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de çağrıldı.

Özel harekat polislerine de direnen ve teslim olmayan M.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.D, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Suç makinesine film gibi operasyon



 

    Çatıya çıkan cezaevi firarisi, ekipleri harekete geçtiSivas’ta polis ekiplerinden kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan ceza evi firarisi, ekiplerin 2 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölüm Mehdi'ye kötü sürpriz! - Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı...

    Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölüm Mehdi'ye kötü sürpriz! - Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı...

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber