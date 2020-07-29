Suç örgütü operasyonunda polise köpek saldırdı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Mevlüt O.’nun yaptığı öne sürülen ‘Oduncular’ ve liderliğini Faruk E.’ni yaptığı iddia edilen ‘Elekler’ isimli grupların ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt’ kurdukları, yaralama, ikamet ve araç kurşunlama, tehdit, yağma ve ruhsatsız silah kullanma suçlarından 12 ayrı eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 19 şüphelinin yakalanması için Özel Harekat polisinin de katılımıyla eş zamanlı 25 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamındaki 1 şüphelinin ‘hırsızlık’ suçundan ceza evinde olduğu tespit edildi. 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.



ÇETENİN KÖPEĞİ POLİSE SALDIRDI



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kısa namlulu, 2 uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 senet ve borçların yazılı olduğu defter ele geçirildi. Operasyon anı drone ile saniye saniye görüntülendi. Operasyon sırasında bir polisin evin damında arama yapmak isterken pitbull cinsi köpekle karşılaştığı ve saldırısından son anda kurtulduğu görüldü. Polisin sakinleştirmekte başarılı olamadığı köpek, sahibinin gelmesiyle sakinleşti ve polis evde arama çalışması yaptı. Polis ekipleri, köpeği besleyen şüpheli hakkında işlem yaptı.



Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemleri sürüyor.