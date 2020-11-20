Suçları saymakla bitmiyor! Yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suçların önlenmesi ve olaya karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla uygulama yapıldı. Uygulamada, Antalya, İzmir, Denizli, Karaman, Malatya, Salihli, Elmalı, Alaşehir, Ceyhan ve Kemalpaşa Mahkemeleri'nce hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Dolandırıcılık', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Tehdit', 'Basit Tehdit', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Mağdurun Bir Senedi Vermeye Mecbur Edilmesi Suretiyle Yağma', 'Hakaret', 'Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' olmak üzere 23 suçtan toplamda 19 yıl 1 ay hapis ve 139 bin 840 TL idari para cezasına istinaden aranan B.İ. dün yakalandı.

Hakkında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen B.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.