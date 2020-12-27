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27.12.2020 - 10:35 | | AA

Suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklandı!

Adana'da semt pazarında yankesicilik yöntemiyle 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklandı.

Suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı semt pazarlarında devriye görevinde bulundu.

Ekip, yankesicilikten çok sayıda suç kaldı bulunan Suriye uyruklu Revda Salih M'yi (70) pazarda takibe aldı.

Suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklandı

Revda Salih M, pazarda alışveriş yapan Bellur A'nın çantasından 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliden ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlı, emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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