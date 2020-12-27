Suçüstü yakalanan 70 yaşındaki kadın tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı semt pazarlarında devriye görevinde bulundu.

Ekip, yankesicilikten çok sayıda suç kaldı bulunan Suriye uyruklu Revda Salih M'yi (70) pazarda takibe aldı.

Revda Salih M, pazarda alışveriş yapan Bellur A'nın çantasından 100 lira çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliden ele geçirilen para sahibine teslim edildi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlı, emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.