MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Suçüstü yakalandı! 190 adet ele geçirildi
ABONE OL
13.04.2020 - 19:50 | | AA

Suçüstü yakalandı! 190 adet ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki sikkeleri jandarma ekiplerine satmaya çalışan kişi yakalandı.

Suçüstü yakalandı! 190 adet ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Goncalı Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgiye ulaştı.

Jandarma ekipleri, fiziki takibe aldıkları şüpheliyle alıcı gibi davranarak temas kurdu.

Suçüstü yakalandı 190 adet ele geçirildi

Ö.D, elindeki Roma dönemine ait olduğu belirtilen 190 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu son dakika olarak açıkladı. Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suçüstü yakalandı! 190 adet ele geçirildi

Suçüstü yakalandı! 190 adet ele geçirildi

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

13 Nisan On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 923. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oluyor

13 Nisan On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 923. hafta On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oluyor
Sıradaki Haber