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07.09.2020 - 21:16 | | DHA

Sulama göletine giren genç boğuldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, serinlemek için sulama göletine giren Hasan Uygar (16) boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren Hasan Uygar bir süre sonra suda kayboldu.

Sulama göletine giren genç boğuldu

Uygar'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD  ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gölet içinde Hasan Uygar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uygar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Tokat'ta sulama göletine giren genç boğulduTokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki genç boğuldu.
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