28.05.2020 - 12:38 |
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs kesinti programı...
Sular ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler neticesinde bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Yaşanan su planlı su kesintileri neticesinde bazı ilçe ve mahallerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek soruusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte İSKİ 28 Mayıs planlı kesinti programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintileri neticesinde bazı ilçelerde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasında gerçekleştirilen planlı kesintiler neticesinde bazı ilçelere su verilemiyor. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintisi tablosu...
28 MAYIS İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 08:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Barbaros Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 11:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 11:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Abdurrahmangazi Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rumeli Hisarı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Namık Kemal Mah,İstiklal Mah,Atatürk Mah,Esenevler Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçük Çamlıca Mah,Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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