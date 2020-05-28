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28.05.2020 - 12:38 |

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs kesinti programı...

Sular ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler neticesinde bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Yaşanan su planlı su kesintileri neticesinde bazı ilçe ve mahallerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek soruusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte İSKİ 28 Mayıs planlı kesinti programı...

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs kesinti programı...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintileri neticesinde bazı ilçelerde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasında gerçekleştirilen planlı kesintiler neticesinde bazı ilçelere su verilemiyor. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintisi tablosu...

28 MAYIS İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 08:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 11:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Abdurrahmangazi Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Namık Kemal Mah,İstiklal Mah,Atatürk Mah,Esenevler Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçük Çamlıca Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Rihanna, Messi, Pele, Ronaldo... Bu kümeste servet yatıyorAntalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk klimalı özel kümeste gözü gibi baktığı güvercinleri için "korona virüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok. Günde 2-3 defa işimi bırakım kümese gelerek aynı saatte beslemelerini yapıyorum" dedi.
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