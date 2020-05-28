Sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Mayıs kesinti programı...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintileri neticesinde bazı ilçelerde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasında gerçekleştirilen planlı kesintiler neticesinde bazı ilçelere su verilemiyor. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul planlı su kesintisi tablosu...

28 MAYIS İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,İstiklal Mah,Atatürk Mah,Esenevler Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.