20.04.2020 - 18:26 |
Sulh Eş Anlamlısı Nedir? Sulh Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Günlük hayatta bilmediğimiz pek çok kelime bulunuyor. Anlamını ve kelimenin kökeninin nereye ait olduğunu bilmediğimiz zamanlar yoğun bir araştırma içerisinde olabiliyoruz. Son zamanlarda en çok araştırılan ve kelimenin hangi dile ait olduğuna dair merak edilen kelimelerden biri de sulh kelimesidir. Sulh kelimesi internet ortamında sıkça araştırılmaktadır. Peki, sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Sulh kelimesinin zıt anlamları var mı? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.
Sulh kelimesi dilimize yabancı dilden geçmiş bir kelimedir. Kelimenin bir tane eş anlamlısı vardır. Sulh kelimesinin kökeni Arapçadır. Günlük konuşmada ve sohbet esnasında sulh kelimesini gerek çevremizden gerekse de farklı platformlardan sıkça duymaktayız.
Sulh Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Sulh kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunur. Sulh kelimesinin eş anlamlısı barış kelimesidir. Bu iki kelimede birbirlerinin yerine kullanılabilir.
Sulh Nedir? Sulh Kelimesinin Zıt Anlamları
Sulh kelimesi günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Sulh demek barış demektir. Sulh kelimesinin zıt anlamları da bulunur. Sulh kelimesinin zıt anlamı savaştır.
Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.