Sulh Eş Anlamlısı Nedir? Sulh Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sulh kelimesi dilimize yabancı dilden geçmiş bir kelimedir. Kelimenin bir tane eş anlamlısı vardır. Sulh kelimesinin kökeni Arapçadır. Günlük konuşmada ve sohbet esnasında sulh kelimesini gerek çevremizden gerekse de farklı platformlardan sıkça duymaktayız.

Sulh Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sulh kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunur. Sulh kelimesinin eş anlamlısı barış kelimesidir. Bu iki kelimede birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Sulh Nedir? Sulh Kelimesinin Zıt Anlamları

Sulh kelimesi günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Sulh demek barış demektir. Sulh kelimesinin zıt anlamları da bulunur. Sulh kelimesinin zıt anlamı savaştır.