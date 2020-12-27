Sultanahmet Meydanı turistlere kaldı!

Cuma günü saat 21.00'da başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistler gönüllerince gezip hatıra fotoğrafı çektirdi. Sultanahmet Meydanı'nda turist kafilelerinin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekerken çoğu kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

"İSTANBUL'U GEZMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN"

Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden turistlerden Skibina Anastasiya, sokağa çıkma yasakları sebebiyle kalabalık olmadığından İstanbul'u tercih ettiklerini belirterek, "Rusya şu an çok soğuk ama burada hava çok iyi. Bu yüzden İstanbul'u tercih ettik. Bunun yanısıra İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu düşünüyoruz. Tarihi zengin bir şehir. Pandemiden dolayı burası daha güvenilir, yasaklar sebebiyle de sokaklar ve meydanlarda az kişi var. İstanbul'u gezmek için en iyi zaman diyebilirim. Zaten bu sebeple İstanbul'u tercih ettik" dedi. Bu haliyle İstanbul'u bir daha gezemeyeceklerini belirten Rus turist Martianov Dmitrii, "Belki de hayatımızın en şanslı günlerini yaşıyoruz. Özellikle sessiz sakin bir gezi isteyenler için şu an İstanbul'un tam zamanı. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

TURİSTLER KESTANEYİ SEVDİ

Sultanahmet Meydanı'nında kestane satan Ali Cumaoğlu turistlerin kestaneyi sevdiğini belirterek, "Çok şükür idare ediyoruz. Turistler sayesinde işlerimiz iyi. Ekmek paramız çıkıyor, kestane için geliyorlar. 'Deneyelim' diyorlar, birkaç tane veriyoruz hoşuna giden alıyor. Yüzde 80'inin hoşuna gidiyor. Sokağa çıkma yasağından çok etkilenmedik. Çok şükür turistlerimiz var iş yapıyoruz" dedi.