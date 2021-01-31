Sultanahmet Meydanı turistlere kaldı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Her gün binlerce insanın uğrak noktası olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. Genel olarak maske kullanımına dikkat edilirken zaman zaman maskeyi çene altına indiren ve kullanmayanlar da dikkat çekti.