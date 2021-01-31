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31.01.2021 - 13:36 | | DHA

Sultanahmet Meydanı turistlere kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda diledikleri gibi gezip fotoğraf çektirerek çıkardı.

Sultanahmet Meydanı turistlere kaldı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı'na akın etti.

Her gün binlerce insanın uğrak noktası olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. Genel olarak maske kullanımına dikkat edilirken zaman zaman maskeyi çene altına indiren ve kullanmayanlar da dikkat çekti.

 

 

 

Köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılarPENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı.
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