Sultanbeyli'de 1 milyon 447 bin 230 lira corona cezası!

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri salgınla mücadele kapsamında 11 Mart ile 30 Nisan tarihi arasında 8 bin 943 denetim yaparak 883 kişiye 1 milyon 447 bin 230 lira para cezası keserken, 14 kişiye de adli işlem başlattı.

Sultanbeyli'de marketlerden, pazar yerlerine, taksi, otobüs ve minibüs denetimlerinden sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kişilere, sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe ve maske kullanımının kontrol edilmesine kadar çok sayıda denetim gerçekleştirildi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak üretimlere karşı yaptığı baskınlarda 1 milyon 480 bin 500 adet maske, 153 bin dikime hazır maske ve 2 bin 762 adet tulumu ele geçirerek, işletme ve yetkililer hakkında adli işlem başlattı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Ülkemiz alınan tedbirler ile salgına karşı verilen mücadelede birçok ülkeye örnek oluyor. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararları ilçemizde titizlikle uyguluyor, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz” dedi.