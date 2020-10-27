Sultanbeyli’de kültür sanat sezonu Özdemir Erdoğan’la başladı

Konser öncesi konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Dünyamızın yaşamış olduğu bu sağlık krizi sebebiyle olağanüstü dönemlerden geçmeye devam ediyoruz. Bugün bu açılışımızda bizleri yalnız bırakmamış olmanız sanatın en önemli kılcal damarlarına duyulan özlemi tarif ediyor. Gönül isterdi ki tüm hemşerilerimizle birlikte bu anları yaşayalım. Temennim odur ki inşallah sağlıklı günlerde bu hasretimizin dineceğini düşünüyorum. Yaşam tarzımız ve iş şekillerimiz değişirken ister istemez dijitalleşmenin merkezinde bir hayat yaşıyoruz. Öyle ki sanat ve kültür temas etmeden olmuyor, boş sahne ve koltuklar içimizde bir acı olarak kalıyor. Bugünler geçtiğinde bu özlemin getirmiş olduğu yaraları yine sanat ve kültür dünyamızın aktörleriyle iyileştireceğiz. Sanatın ve kültürün hayatımızdaki yerinin umut, birlik ve beraberlik olduğunu sağlıklı günlerde daha iyi anlayacağımıza inanıyorum” dedi.

“KÜLTÜRE, SANATA, MÜZİĞE VE EDEBİYATA YAPILAN HER YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

"Özdemir Erdoğan’ı Sultanbeyli’de ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Başkan Keskin, "Bir süredir uzak kaldığımız, sizler olmadan bu koltukların öksüz olduğu merkezimizde kültür sanat sezonunu müziğimizin usta ismi Özdemir Erdoğan’la açıyoruz. Kültür ve sanat hayatımıza çok önemli katkılarda bulunan ve özgün eserleriyle ülkemizin bir değeri olan Özdemir Erdoğan’ı Sultanbeyli’de ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Kültüre, sanata, müziğe ve edebiyata yapılan her yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat, tutkunun, aşkın, sevdanın, aidiyetin ve estetiğin kalbidir. Bin yıldır ev sahibi olduğumuz bu toprakların, Anadolu’nun birlik ve beraberliği işte bu eşsiz kültür ve sanat birikimimizdir. Bu muhabbet ikliminin önümüzdeki yıllarda artacağına canı yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“KONSER ALANI PANDEMİ KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ”

"60 yıldır sahnedeyim ama şu an ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlı hissediyorum" diyen Özdemir Erdoğan ise, “Sultanbeyli kültür sanat sezonunun açılışında bir aradayız. Son konserimi Mart’ta gerçekleştirmiştim. 60 yıldır sahnedeyim ama şu an ilk defa sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlıyım. Konser alanı pandemi kurallarına uygun şekilde hazırlanmış. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız kendilerine dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.