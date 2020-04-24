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24.04.2020 - 17:34 |

Sultangazi Posta Kodu Nedir? İstanbul Sultangazi Mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizde doğru bir şekilde sevkiyatın sağlanması ve posta dağıtımının işlemesi için her ile posta kodu verildiği gibi her mahalleye de posta kodları verilmiştir. Bu posta kodları sayesinde adresler daha kolay bulunmaktadır. Adresleri kolayca bulmamızı sağlayan posta kodlarını zaman zaman karıştırabiliyoruz ve ezberleyemiyoruz. Bunun sonucunda araştırma içerisinde oluyoruz. İstanbul Sultangazi ilçesinin de ayrıca posta kodu bulunmaktadır. Peki, Sultangazi posta kodu nedir? İstanbul Sultangazi mahallelerinin posta kodlarına dair tüm detaylar.

Sultangazi Posta Kodu Nedir? İstanbul Sultangazi Mahallelerinin Posta Kodları

Sultangazi mahallelerinin bazıları aynı posta kodunu kullanırken bazıları ise farklı posta kodunu kullanmaktadır. Posta kodu aynı olan mahalleler genellikle aynı lokasyon üzerindedir.

Sultangazi Posta Kodu

Sultangazi posta kodu 34270'dir.

İstanbul Sultangazi Mahallelerinin Posta Kodları

Sultangazi bazı ilçeler aynı bazıları ise farklı posta koduna sahiptir.

34270 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Cebeci

 - Eskihabibler

 - Habibler

 - İsmetpaşa

 - Malkoçoğlu

 - Yayla

34265 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - 50. yıl

 - Sultançiftliği

 - Cumhuriyet

 - Esentepe

 - Uğur Mumcu

34260 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Zübeyde Hanım

 - 75. yıl

 - Gazi 

 - Yunusemre

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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