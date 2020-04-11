Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 31 ilde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirildi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ile birlikte Sultangazi'de kurallara uymayan bir markete baskÄ±n dÃ¼zenlendi. Polisi gÃ¶ren market sahibi kepenkleri kapattÄ±. Polisin uyarÄ±larÄ± Ã¼zerine kepenkleri aÃ§an market sahibi, iÃ§eride bulunan mÃ¼ÅŸterilerin zorla iÃ§eri girdiÄŸini sÃ¶yledi.Â

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ile birlikte Sultangazi'de polis denetimlerini arttÄ±rdÄ±. Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'nde bulunan bir marketin aÃ§Ä±k olduÄŸu ve satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, ilÃ§e zabÄ±tasÄ± ile birlikte markete baskÄ±n dÃ¼zenledi. Polislerin geldiÄŸini gÃ¶ren market sahibi Raif Baran, yarÄ± aÃ§Ä±k olan marketin kepenklerini kapattÄ±.

Polisin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen kepenkleri aÃ§mamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri aÃ§tÄ±. Ä°Ã§eri giren ekipler, marketin iÃ§inde saklanan 7 mÃ¼ÅŸteriyi tek tek tespit ederek dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptÄ±klarÄ±nÄ± iÃ§eride bulunan kiÅŸilerin zorla iÃ§eri girdiÄŸini sÃ¶yledi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapan bir kadÄ±n mÃ¼ÅŸteri ise marketin aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirterek, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak iÃ§in iÃ§eri girdiÄŸini sÃ¶yledi.Â

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ± ihlal eden market sahibi ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan 7 kiÅŸiye 3 bin 150 TL para cezasÄ± kesildi.Â

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LAHMACUN VE PÄ°DE SALONU SAHÄ°BÄ°NE PARA CEZASI

Ekipler ayrÄ±ca SultanÃ§iftliÄŸi Mahallesi'nde aÃ§Ä±k olan bir lahmacun ve pide salonuna da kurallarÄ± ihlal ettiÄŸi iÃ§in, iÅŸ yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezasÄ± kesti.