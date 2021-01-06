Olay, sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul Sultangazi UÄŸur Mumcu Mahallesi'nde bulunan apartmanÄ±n giriÅŸindeki dÃ¼kkanda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Pakistan uyruklu 7 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkana gelen Afgan uyruklu 5 ÅŸÃ¼pheli, buradakilerin telefonlarÄ±nÄ± ve paralarÄ±nÄ± gasp etmek istedi.

Afgan uyruklu ÅŸÃ¼pheliler ile kendilerine direnen Pakistan uyruklu kiÅŸiler arasÄ±nda kavga yaÅŸandÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda ÅŸÃ¼pheliler, kendilerine direnen 1 kiÅŸiyi gÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±. Daha sonra bir baÅŸka kiÅŸiyi de bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§akladÄ±. Pakistan uyruklu kiÅŸilerin 7 cep telefonunu gasp eden ÅŸÃ¼pheliler, daha sonra koÅŸarak olay yerinden kaÃ§tÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan yaralÄ±lar ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼nden ve bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§aklanan kiÅŸinin hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi, bacaÄŸÄ±ndan bÄ±Ã§aklanan kiÅŸinin ise saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.