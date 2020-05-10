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10.05.2020 - 10:39 | | DHA

Sultangazi'de hareketli dakikalar! Bina sakinleri birbirini suçladı

İstanbul Sultangazi'de yoğun dumanı gören vatandaşlar ve polis uzun süre dumanın kaynağını aradı. Apartman boşluğunda mangal için yakıldığı tespit edilen ateşi vatandaşlar kovayla getirdikleri suyu dökerek söndürdü.

Sultangazi'de hareketli dakikalar! Bina sakinleri birbirini suçladı

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2079'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binalarda yaşayanlar bölgede yoğun dumanı görünce paniğe kapıldı. Yangın çıktığını düşünen bazı vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar da balon ve pencerelere çıktı.

Vatandaşlar yoğun dumanın kaynağını ararken bölgeden geçmekte olan polis ekipleri de vatandaşlarla birlikte dumanın nereden çıktığını araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada yoğun dumanın, bina boşluğunda yakılan mangal ateşinden kaynaklandığı tespit edildi. Ateş, kovalarla getirilen su yardımıyla söndürüldü. Polisin, "Ateşi kim yaktı" sorusu karşısında bina sakinleri birbirini suçladı.

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