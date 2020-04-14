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14.04.2020 - 10:48 | | DHA

Sultangazi'de hırdavatçı dükkanını kahvehaneye çevirdiler

Sultangazi'de kahvehaneye çevrilerek oyun oynatılan bir hırdavatçı dükkanına düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İş yeri sahibi "Çay içiyoruz" dedi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde hırdavatçı dükkanında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine yapılan baskında corona virüs tehdidine aldırmayarak bir araya gelen 10 kişinin iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığı belirlendi. Hırdavatçı dükkanın kahveye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Polisin, "Ne yapıyorsunuz burada?" şeklindeki sorusuna iş yeri sahibi "Çay içiyoruz" diye cevap verdi. İş yeri sahibi ile birlikte 10 kişiye ceza yazıldı.

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