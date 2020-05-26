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26.05.2020 - 17:22 | | DHA

Sultangazi'de kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Sultangazi'de evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sultangazi'de kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, saat 15.45 sıralarında Esentepe Mahallesinde evde meydana geldi. 9 yaşındaki Buğra Ünal, evlerinden dışarıyı seyrederken pencerenin demir korkuluğuna kafasını sıkıştı. O sırada evde bulunan annesinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkulukları keserek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk kurtarılmasının ardından annesine sarıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Sultangazide kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

 

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