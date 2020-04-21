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21.04.2020 - 09:47 | | DHA

Sultangazi'de kapkaç şüphelisini vatandaşlar yakaladı

İstanbul Sultangazi'de bir kadının cep telefonunu alıp kaçan kapkaç şüphelisini vatandaşlar yakaladı. Polisin gelmesi beklenirken, olay yerinde toplanan meraklı kalabalık sosyal mesafe kurallarına uymadı. Olay anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sokakta telefona konuşarak yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının bağırması üzerine çevredekiler şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Önünü kestikleri kapkaç şüphelisini yakalayan vatandaşlar kadına telefonunu geri vererek, durumu polise bildirdi. Vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynuna sarılıp, onu bekletti. Polisin gelmesi beklenirken, şüpheli vatandaşların kendisini bırakmaları için "Bir daha yapmayacağım" dedi.

Kadının akrabaları da kısa sürede, olay yerine geldi. Kadının akrabaları tarafından dövülmek istenen şüpheliyi çevredekiler kurtardı.

Olay yerinde toplanan meraklı kalabalığın ise corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanması istenen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan kadın ve şüpheli polis merkezine götürüldü. Kadın, şüpheliden şikayetçi olurken yaşanan olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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