21.10.2020 - 09:37 |
Sultangazi'de marketten hırsızlık anları kamerada
İstanbul Sultangazi'de girdiği marketlerde hırsızlık yaptığı ileri sürülen M.E., yakalandı. M.E.'nin girdiği marketlerden çaldığı pahalı ürünleri sattığı tespit edildi. M.E., bir marketten 10 adet şampuan çalarken de güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan markete gelen M.E., kozmetik ürünlerinin bulunduğu reyona yöneldi. Bir süre ürünleri inceleyen M.E., etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilip, 10 adet şampuanı yanında getirdiği poşete koyarak marketten ayrıldı.
Market sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.E.'nin daha önce de bölgede bulunan çok sayıda marketten aynı yöntemle hırsızlık yaptığı, çaldığı pahalı ürünleri de sattığı tespit edildi.
"Merakım başıma bela oluyordu"Erzurum'da, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon ya da walkman' zannederek alıp evine götüren temizlik işçisi Taner Akkuş, hırsızlık suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Emniyet Müdürlüğü avukatının itirazıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinde de hakim karşısına çıkan Akkuş'a burada da beraat kararı verildi. Cezaevine girme korkusuyla günlerce uyuyamadığını söyleyen Taner Akkuş, "Merakım başıma bela oluyordu" dedi.