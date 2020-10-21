Sultangazi'de marketten hırsızlık anları kamerada

Geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan markete gelen M.E., kozmetik ürünlerinin bulunduğu reyona yöneldi. Bir süre ürünleri inceleyen M.E., etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilip, 10 adet şampuanı yanında getirdiği poşete koyarak marketten ayrıldı.

Market sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.E.'nin daha önce de bölgede bulunan çok sayıda marketten aynı yöntemle hırsızlık yaptığı, çaldığı pahalı ürünleri de sattığı tespit edildi.