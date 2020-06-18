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18.06.2020 - 10:02 | | DHA

Sultangazi'de şok eden görüntü! Domuz sürüsü yola indi

İstanbul Sultangazi'de, yerleşim alanının yakınlarında bulunan yola inerek, hayvanseverler tarafından köpekler için bırakılan mamaları yiyen domuz sürüsü, bir sürücü tarafından görüntülendi. O anları görüntüleyen sürücü ve ailesi arasında yaşanan diyaloglar tebessüm ettirdi.

Sultangazi'de şok eden görüntü! Domuz sürüsü yola indi

Sultangazi'de ormanlık alanda aç kalan domuz sürüsü, Habibler Pirinçci Köyü yoluna indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları, hayvanseverler tarafından köpekler için yola bırakılan mamayı yedi. Domuz sürüsü, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TEBESSÜM ETTİREN DİYALOGLAR

Görüntüleri çeken sürücü ile araçta bulunan ailesi arasında geçen diyaloglar ise tebessüm ettirdi. Araç içindeki kadın "Hiç korkmuyorlar herif" derken erkek de "bak bak domuz yavrularına bak" dedi. "Aynen kedi gibiler, kaç tane" diyen kadına erkek "Onun yavrusu çok olurmuş" cevabını verdi. Kadın "Bak nasıl gidiyorlar bunlar kızmış, arabaya saldırırlar ha." derken erkek de "arabaya saldırıp ne yapacak o ya" karşılığını verdi. Kadın "ne kadar uzun burnu var" derken erkek ise "bunlar burnuyla kazıyorlar" şeklinde karşılık verdi. Kendilerini görüntüleyen araçtakilerden ürken domuzlara sürücü, "gel gel" şeklinde seslendi.

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