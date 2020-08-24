Süper Loto 23 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto bilet sorgulama

Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan Süper Loto çekilişi her hafta Salı, Perşembe ve Pazart günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşuyor. Süper Loto 23 Ağustos çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 30.781.600 TL tutarındaki büyük ikramiye de devretti. Süper Loto 23 Ağustos çekilişinde 5 bilen 9 kişi 28.488,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 655 kişi 608,90 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto 23 Ağustos çekilişinde 3 bilen 16.103 kişi 30,05 TL, 2 bilen 158.268 kişi ise 3,20 TL tutarında ikramiyenin kazananı oldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor.

Dün akşamın kazandıran numaraları 37, 13, 35, 56, 54 ve 16 olarak belirlendi.

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