26.08.2020 - 09:03 |
Süper Loto 25 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto bilet sorgulama...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto çekilişi artık haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşuyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından kazandıran numaralar açıklanıyor. Süper Loto'nun 25 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 60, 6, 48, 5, 10 ve 3 olarak açıklandı. İşte kazandıran numaralar...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği bayilerin yanı sıra Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 31.452.737 TL'de devretti.
Süper Loto 25 Ağustos çekilişinde 5 bilen 9 kişi 31.814,10 TL, 4 bilen 919 kişi 484,65 TL, 3 bilen 20.421 kişi 26,45 TL ve son olarak 2 bilen 186.991 kişi 3,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 60, 6, 48, 5, 10 ve 3 olarak açıklandı
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI
Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.