Süper Loto 25 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto bilet sorgulama...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği bayilerin yanı sıra Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 31.452.737 TL'de devretti.

Süper Loto 25 Ağustos çekilişinde 5 bilen 9 kişi 31.814,10 TL, 4 bilen 919 kişi 484,65 TL, 3 bilen 20.421 kişi 26,45 TL ve son olarak 2 bilen 186.991 kişi 3,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 60, 6, 48, 5, 10 ve 3 olarak açıklandı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI



