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18.06.2020 - 21:43 |

18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçları açıklandı - 661. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

18 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. 5 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 661. hafta Süper Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaralarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçları açıklandı - 661. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

Süper Loto çekilişi için geri sayım sona erdi ve haftanın kazandıran numaraları 7, 8, 20, 37, 43, 46 oldu...

18 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

7, 8, 20, 37, 43, 46

18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçları açıklandı - 661. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama motoru



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır.

Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.

Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır.

Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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