MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Süper Loto çekiliş bu akşam yapılacak? 13 Şubat Çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor
ABONE OL
13.02.2020 - 18:36 |

Süper Loto çekiliş bu akşam yapılacak? 13 Şubat Çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor

13 Şubat 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları belli oluyor. 643. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden 21:15'te canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte merakla beklenen çekiliş öncesi geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş bu akşam yapılacak? 13 Şubat Çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilen sevilen şans oyununda haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getiriyoruz. İşte geçtiğimiz haftanın sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

6 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

15, 24, 33, 36, 38, 49 

Süper Loto çekiliş bu akşam yapılacak 13 Şubat Çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor



SÜPER LORO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Köprü ayağına çarpan tekne battı! 1 kişi kayıpElazığ'ın Keban ilçesinde bir teknenin köprü ayağına çarpıp batması sonucu 1 kişi kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı! 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum'

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı! 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum'

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber