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06.03.2020 - 09:36 |

Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Mart! İşte kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Dün akşam yapılan Süper Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? 646. haftasını yaşayan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 5 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Mart! İşte kazandıran numaralar...

Perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları dün canlı yayınla gerçekleştirildi. Süper Loto oynayan vatandaşlar, Süper Loto çekiliş sonuçları için arayışa koyuldu. Süper Loto oynayarak büyük ikramiye hayali kuranlar, sabahın ilk saatlerinde Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte 5 Mart 2020 Perşembe günü yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Mart İşte kazandıran numaralar...

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir
5 bilen kişi sayısı : 65
4 bilen kişi sayısı : 3.954
3 bilen kişi sayısı :81.857

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.133.583,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.541,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 188,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,30 TL

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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