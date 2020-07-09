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09.07.2020 - 16:39 |

Süper Loto çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2020 saat kaçta belli olacak?

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta şanslı numaraları bilen çıkacak mı? 2 Temmuz Perşembe yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Süper Loto çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2020 saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto'nun bu haftaki çekilişine kısa bir süre kaldı. 2 Temmuz Perşembe akşamı yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi 1.917.983,10 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

9 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.15'te noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçlarını internetten görüntüleyebileceksiniz.

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Bakan Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamaSakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar' dedi.
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