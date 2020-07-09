Süper Loto çekiliş sonuçları 9 Temmuz 2020 saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto'nun bu haftaki çekilişine kısa bir süre kaldı. 2 Temmuz Perşembe akşamı yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi 1.917.983,10 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

9 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi saat 21.15'te noter huzurunda yapılacak. Çekiliş sonuçlarını internetten görüntüleyebileceksiniz.

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