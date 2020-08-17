Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Ağustos Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto 16 Ağustos çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 28.665.016 TL'de devretti. Oynadıkları biletler üzerindeki numaralara ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar https://www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Süper Loto çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları 50 - 17 - 2 - 6 - 53 - 37 olarak açıklandı.

Süper Loto çekilişinde bu hafta 5 bilen 10 kişi 24.244,10 TL ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 660 kişi 571,40 TL'nin sahibi olurken 3 bilen 15.069 kişi 30,35 TL ve son olarak iki bilen 149.040 kişi 3,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.