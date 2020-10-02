02.10.2020 - 09:07 |
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 milyon TL devretti! İşte kazandıran numaralar...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun Ekim ayı içerisindeki ilk çekilişi gerçekleştirildi. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto çekilişinde 25 milyon TL'lik büyük ikramiye de devretti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatanadaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Süper Loto'da büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor. 1 Ekim 21:30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar da açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye de 25.345.008 TL'ye ulaştı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamak isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapabilecek.
Süper Loto 1 Ekşm çekilişinde 5 bilen 14 talihli 27.613,50 TL, 4 bilen 1.013 kişi 593,60 TL, 3 bilen 24.659 kişi 29,60 TL ve son olarak 2 bilen 241.436 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto 1 Ekim çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 4, 10, 33, 39, 51, ve 54 olarak açıklandı
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA