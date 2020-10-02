Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 milyon TL devretti! İşte kazandıran numaralar...

Süper Loto'da büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor. 1 Ekim 21:30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar da açıklandı. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye de 25.345.008 TL'ye ulaştı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamak isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapabilecek.

Süper Loto 1 Ekşm çekilişinde 5 bilen 14 talihli 27.613,50 TL, 4 bilen 1.013 kişi 593,60 TL, 3 bilen 24.659 kişi 29,60 TL ve son olarak 2 bilen 241.436 kişi 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto 1 Ekim çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 4, 10, 33, 39, 51, ve 54 olarak açıklandı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA



