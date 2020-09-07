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07.09.2020 - 10:16 |

6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen şans oyunları arasında yer alan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 17.187.111 TL'lik tutar 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan çekilişe devretti. Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 43, 16, 12, 37, 31, 28 olarak açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapabiliyor.

6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Arttık Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerini arıyor. Süper Loto 6 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar 43, 16, 12, 37, 31, 28 olarak açıklandı.

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 Eylül Salı akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe 17.187.111 TL tutarındaki rakam da devretti. Süper Loto 6 Eylül çekilişinde 5 bilen 6 kişi 42.641,85 TL, 4 bilen 749 kişi 531,35 TL, 3 bilen 17.618 kişi 27,40 TL ve son olarak 2 bilen 167.471 kişi 3,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden oynadıkları biletleri sorgulayabiliyor.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN BİLET SORGULAMA

 

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