Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto 20 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulayabiliyor. Dün akşam Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca Pazar günü gerçekleştirilecek olan çekilişe 30.176.612 TL'lik büyük ikramiye devretti.

Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 16, 27, 21, 1, 25, 33 olarak açıklandı. Süper Loto 21 Ağustos çekilişinde 5 bilen 16 talihli 23.177,50 TL'lik ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 1.258 kişi 458,55 TL, 3 bilen 24.767 kişi 28,25 TL ve son olarak 2 bilen 240.170 kişi 3,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmaya hak kazandı. İşte kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiyeler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI