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20.09.2020 - 18:17 |

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor - 20 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da günün sonuçları belli oluyor. Bu akşam 21:30'da yapılacak çekiliş öncesi heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin 20 milyon 846 bin 935 TL'yi geçtiği şans oyununda sonuçlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor - 20 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto'da heyecan fırtınası bu akşam gerçekleştirilecek 22. çekilişle devam edecek. Son olarak geçtiğimiz Pazar günü yapılan çekilişte kazandıran numaralar; 7, 19, 37, 45, 48 ve 53 olmuştu...


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor - 20 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...



Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 20 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 covid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 61 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu. Son 24 saatte 1116 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.
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