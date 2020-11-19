19.11.2020 - 17:55 |
Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...
Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 19 Kasım Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin canlı yayınını izlemek istiyor. Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da Milli Piyango'nun Youtube kanalında yayınlanacak. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto'da büyük ikramiye 13 Milyon 133 bin 653 TL...
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak. Canlı yayın bittikten sonra kazandıran numaralar ve kazanan kişi sayısı yayınlanacak.
Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.