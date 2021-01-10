10.01.2021 - 11:01 |
Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 10 Ocak Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor. Haftanın son Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Süper Loto'da devrenden büyük ikramiye 27.798.790 TL oldu. Çekiliş saati heyecanla bekleniyor. Peki 10 Ocak Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişine yaklaşırken çekiliş saati ve nasıl oynanacağı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta, nasıl oynanır?
10 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
10 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.