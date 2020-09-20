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20.09.2020 - 22:34 |

Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı - 20 Eylül Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları erişime açıldı. Haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam 22. hafta çekilişi yapıldı ve kazandıran şanslı numaralar 3 4 7 10 44 47 oldu.

Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı - 20 Eylül Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenen ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da 22. çekilişi sonuçları belli oldu. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 3 4 7 10 44 47 oldu. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 520 bin 877 TL.


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekiliş sonuçları yayınlandı - 20 Eylül Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı



Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı.
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