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27.12.2020 - 16:16 |

Süper Loto çekilişi saat kaçta? 27 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto çekili için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu akşam yapılacak olan çekilişe kısa bir süre kaldı. Peki 27 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto çekilişi saat kaçta? 27 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 23.564.594 TL oldu. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekilişe adım adım yaklaşırken çekiliş saati ve sonuç sorgulama ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 27 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Peki 27 Aralık Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden ve www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdıTaksim’de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.
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