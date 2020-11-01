01.11.2020 - 15:57 |
Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1 Kasım Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor...
Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 1 Kasım Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Loto çekilişinde devreden ikramiye ise 34.346.612 TL oldu. Peki 1 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor. Süper Loto çekilişi, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın son çekilişi 1 Kasım Pazar yani bugün yapılacak. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
SÜPER LOT ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen 1 Kasım Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.
Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİzmir’in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.