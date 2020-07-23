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23.07.2020 - 18:08 |

Süper Loto çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta? (23 Temmuz) - 666. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Süper Loto'da heyecan bu ayın 4. çekilişiyle bu akşam devam edecek. Yine yineden büyük bir heyecan fırtınasına sahne olması beklenen Süper Loto'da günün kazandıran numaraları Milli Piyango İdaresi tarafından 21:15'de yayımlanacak...

Süper Loto çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta? (23 Temmuz) - 666. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Her Perşembe akşamı büyük bir heyecana sahne olan Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta kazandıran şanslı numaralar 2, 12, 19, 22, 33, 38 olmuştu...

16 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

2, 12, 19, 22, 33, 38 

Süper Loto çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta (23 Temmuz) - 666. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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