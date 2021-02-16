Süper Loto çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 16 Şubat Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Loto, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. 16 Şubat Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam yani 16 Şubat tarihinde saat 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.